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Adana ve Osmaniye'de çıkan 4 orman yangını kontrol altına alındı

17.10.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana ve Osmaniye'de çıkan 4 orman yangını kontrol altına alındı

Adana ve Osmaniye'de çıkan 4 orman yangını kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ve Feke ilçeleri ile Osmaniye'nin Düziçi ve Kadirli ilçelerinde yıldırım isabet etmesi sonucu orman yangını çıktı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangınlara havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

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Adana Osmaniye orman yangını

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