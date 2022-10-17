Adana ve Osmaniye'de çıkan 4 orman yangını kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ve Feke ilçeleri ile Osmaniye'nin Düziçi ve Kadirli ilçelerinde yıldırım isabet etmesi sonucu orman yangını çıktı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangınlara havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

