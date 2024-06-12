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Adana'da 1 kişinin öldüğü düğündeki silahlı kavgayla ilgili baba ve oğluna dava

AA AA
12.06.2024 13:13
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü öne sürelen bakkal işletmecisine müebbet hapis, yakalanmaması için kendisini bölgeden uzaklaştıran babasına ise 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şakirpaşa Mahallesi'nde 16 Ekim 2023'te evinin önündeki düğünün geç saatlere kadar devam etmesinden rahatsız olan İsmet Gülşen'in (33) çıkan silahlı kavgada öldürülmesiyle ilgili hakkında yakalama emri bulunan S.K. ve tutuksuz babası İ.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanık S.K. ile maktul İsmet Gülşen arasında semt pazarında izinsiz düğün yapma meselesi nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K'nin işlettiği bakkala giderek temin ettiği ruhsatsız tabancayla İsmet Gülşen'i öldürdüğü, babası İ.K'nin ise yakalanmaması için oğlunu bölgeden uzaklaştırdığı, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak delil niteliğindeki kamera kayıt cihazını ve kabloları kopardığı iddianamede anlatıldı.

İddianamede, S.K'nin İsmet Gülşen'e yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapsi, babası İ.K'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarında toplam 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

Firari sanık S.K. ile babası İ.K'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

OLAY

Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, 16 Ekim 2023'te evinin önündeki düğünün geç saatlere kadar devam etmesinden rahatsız olan İsmet Gülşen (33) ile düğün sahiplerine iş yerindeki elektriği kullanmaları için izin veren bakkal işletmecisi S.K. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, iş yerinden aldığı tabancayla ateş ederek İsmet Gülşen'i öldürmüştü.

Zanlı S.K. hakkında Adana 5. Sulh Ceza Hakimliğince 20 Ekim 2023'te tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmıştı.

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