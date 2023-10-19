Adana'da 1 kişiyi öldürüp 3 genci de yaralayan şüpheli tutuklandı

Ziyapaşa Mahallesi'nde dün bir apartta kalan Sadettin Tangüner'i (58) av tüfeğiyle öldürüp binanın önünde bekleyen Ömer B. (25), Onur G. (27) ve Yiğit Can A'yı (30) da yaralayan şüpheli Ahmet Can G'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir apartta kalan Sadettin Tangüner'i dün av tüfeğiyle öldürüp binanın önünde bekleyen Ömer B, Onur G. ve Yiğit Can A'yı yaralayan Ahmet Can G, olay yerinin yakınındaki bir inşaatta polis ekiplerince yakalanmıştı. Saldırı öncesinde apartta kalan kız arkadaşı Nesrin S'yi (28) de boğazını sıkarak boğmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu etkisinde olduğunu ve olayları hatırlamadığını iddia etmişti.



