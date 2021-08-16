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Adana'da 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali düzenlenecek

16.08.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali düzenlenecek

Adana'da Karataş Belediyesi tarafından 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 28-29 Ağustos'ta gerçekleşecek festivalde film yarışması jüri üyeliğini Ayhan Taş, Sefa Zengin, Ruhi Sarı, Barış Gördağ ve Cansel Karacan yapacak.

Türkiye sınırları içerisinde, amatör ve profesyonel kısa filmcilere yönelik yarışma, "Deniz ve pandemi" temasıyla gerçekleştirilecek.

Festival aracılığıyla çekilecek kısa filmlerle, denizlerin daha temiz kullanılması, korunması ve kirliliğin önlenmesine yönelik toplumsal bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, festival için oluşturulan "www.maviyengecfestivali.com" adresinden başvuru yapılabilecek.

Belediye Başkanı Necip Topuz, Karataş’ta ilk defa düzenlenen ve bölge için önemli bir lezzet olarak bilinen Mavi Yengeç’in adını verdikleri festivalle ilçenin tanıtılmasının sağlanacağını belirtti.

Topuz, "Pandemi dolayısıyla zor günler geçiren vatandaşlarımızın biraz olsun neşelendirmek, kirlilik ile ilgili toplumsal bilinç uyandırmak ve en önemlisi ilçemizin tanıtımına katkı sunmayı hedefledik. Festival, Murat Kekilli konseriyle sona erecek. Festivalimize tüm vatandaşları bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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