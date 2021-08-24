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Adana'da 10 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonu polis kamerasında

24.08.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 10 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonu polis kamerasında

Adana'nın Kozan ilçesinde 10 şüphelinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonu polis kamerasına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Ağustos'ta düzenlenen ve gözaltına alınan 10 zanlının dün tutuklandığı operasyona ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntüler basınla paylaşıldı.

Görüntülere göre, ekipler belirledikleri bir adrese baskın yapıyor. Özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan baskında, ikametteki iki kişi yere yatırılarak kelepçeleniyor. Zanlılara ait adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçiriliyor.

Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde, 1 kilo 264 gram sentetik uyuşturucu, 116 uyuşturucu etkili hap, satışa hazır bir paket esrar, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20 Ağustos'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar İ.B, K.G, M.Y, M.İ, S.S, T.S, Ü.S, İ.İ, A.C. ve S.K. dün tutuklanmıştı.

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