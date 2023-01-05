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Adana’da 101. yıl coşkusu

05.01.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı askerler de helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi sergiledi.

5 Ocak kutlamaları, Atatürk Parkı’nda Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Çelenk töreninin ardından katılımcılar yürüyerek İstasyon Meydanı’na geçti. Burada saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunduğu törende, Vali Süleyman Elban vatandaşların kurtuluş bayramını kutladı.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ”101 yıldır biriz, 100 yıldır özgürüz. 5 Ocak Adana’nın kurtuluşu hepimize kutlu olsun. Bugünleri bize bahşeden Mustafa Kemal Atatürk’e ve yiğit Adanalı atalarımıza saygılarımız ve minnetlerimi sunuyorum. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı, 2023 bizim için ayrı bir gurur yılı. İnşallah büyük bir heyecanla 100. yılımızı kutlayacağız” şeklinde konuştu.

"ÜZÜM SALKIMI" GÖSTERİSİ

Törende Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü gösteri sunarken, mehteran takımı da konser verdi. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı askerler de helikopterle “üzüm salkımı” gösterisi yaptı.

Pozantı’dan bisikletli sporcular tarafından ‘Atatürk’ün Mücahitlerinden Adana’ya’ isimli düzenlenen etkinlikle taşınan Türk bayrağı, Vali Elban’a teslim edildi.

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