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Adana’da 106 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

17.03.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da jandarma ekipleri iki farklı ikamet ve tarlada yaptıkları aramada 106 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Adana’da 106 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozan ve Yüreğir ilçelerinde iki şahsın ikametinde ve tarlasında arama yaptı. Aramalar sonucunda toplam 106 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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