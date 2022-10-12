Adana'da 11. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 25-30 Nisan'da düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamına alınan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 25-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin yer alacağı Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın bu yıl 11. kez düzenleneceği belirtildi.

Kostümlü kortej geçişinin 29 Nisan Cumartesi günü yapılacağı aktarılan açıklamada, geçen yıl 1 milyondan fazla kişinin Adana sokaklarında buluştuğu karnavala yine çok sayıda vatandaşın ilgi göstermesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamına alınan karnavalda, Bakanlığın desteğinin profesyonel etkinlik çeşitliliğine katkı sunacağı kaydedildi.

