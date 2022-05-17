YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi

17.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi

Adana'da tütün doldurulmuş 13 milyon 450 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyon ve panelvanda kaçak ürünler bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, iki aracı da Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda durdurup aradı.

Panelvanda ev eşyalarıyla gizlenmiş kolilerde, kamyonun kasasında ise açıkta bulunan kolilerde tütün doldurulmuş 13 milyon 450 bin makaron ele geçirildi.

Ekipler, iki sürücüyü gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu
Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiAdana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar ettiSarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 17 Mayıs Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:22
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:48
Yatsı
21:18

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Salı

Baran Eczanesi
Seyhan
Şükran Eczanesi
Seyhan
Doğan Cem Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.