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Adana'da 1305 litre sahte etil alkol ele geçirildi

ADANA HABERLERİ  | 21.10.2020 09:58 | Son Güncelleme

Adana'da 1305 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Adana'da, sahte olduğu tespit edilen 1305 litre etil alkol, 910 içki kiti ve 4 bin 500 etiket ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sattıkları sahte etil alkolü müşterilerine kargoyla ulaştırdığı belirlenen 2 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde zanlılardan birinin evi ve kargo firmasında yapılan aramada, sahte olduğu tespit edilen 1305 litre etil alkol, 910 içki kiti, 4 bin 500 etiket ve 90 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Şüphelilerin, İstanbul'dan kendilerine gönderilen sahte etil alkole bazı markaların etiketlerini bastıkları ve 5'er litrelik bidonlara böldükleri belirlendi.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

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