YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da 132 yasaklı ırk köpeğe el konuldu

Adana’da 132 yasaklı ırk köpeğe el konuldu

19.01.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri 2022 yılında 132 yasaklı ırk köpeğe el koyarken, sahiplerine 1 milyon 183 bin 578 lira para cezası uyguladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılında yasaklı ırk olan "Amerikan Pitbull Terrier", "Dogo Argentino", "Amerikan Staffordshire" cinsi köpeklerle ilgili çalışma yaptı. Ekipler, 79’u sahipli, 53’ü de sokağa terk edilen olmak üzere toplam 132 köpeğe el koydu. 79 köpek sahibine de toplam 1 milyon 183 bin 578 lira idari para cezası uygulandı. Sokaktan toplanan 53 köpeğin de vatandaşlara zarar vermesinin önüne geçildiği belirtildi.

Ekiplerin ayrıca "5199 sayılı Kanun’a muhalefet", "hayvana kötü davranma, aç-susuz bırakma, bakımlarını ihmal etmek, trafik kazası sonrasında yaralanan hayvana yardım etmeden olay yerinden ayrılmak" gibi suçlarla ilgili olarak 30 kişi hakkında hem adli hem de idari işlem yaptığı öğrenildi. Bu kişilere de ayrıca 144 bin 845 lira da idari para cezası uygulandığı bildirildi. Başta şiddet mağduru ve kötü muameleye görenler olmak üzere trafik kazaları sonrasında ölüme terk edilenlerin de aralarında bulunduğu toplam 45 köpek ise veterinerlerde tedavileri yapıldıktan sonra hayvan barınakları aracılığıyla yeniden sahiplendirildi.

2022 yılı içerisinde ayrıca nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için avlanması, beslenmesi ve satışı yasak olan 70 saka kuşu da kurtarıldı. Kurtarılan kuşları doğal ortamında avlayıp, kafeslere koyarak hayvan pazarında satmak istedikleri tespit edilen 2 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapılırken, bu kişilere ayrıca 91 bin lira da idari para cezası uygulandığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kozan polisinden “Huzur ve Güven” uygulamasıKozan polisinden “Huzur ve Güven” uygulaması
Başkent EDAŞ Bartın’da altyapı yatırımını tamamladıBaşkent EDAŞ Bartın’da altyapı yatırımını tamamladı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Öztürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandıŞehit Jandarma Uzman Çavuş Öztürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 19 Ocak Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:43
Öğle
12:54
İkindi
15:33
Akşam
17:56
Yatsı
19:14

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Perşembe

Belde Eczanesi
Seyhan
Ekin Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
Seyhan
Demir Eczanesi
Seyhan
Şükran Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.