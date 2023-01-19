Adana’da 132 yasaklı ırk köpeğe el konuldu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılında yasaklı ırk olan "Amerikan Pitbull Terrier", "Dogo Argentino", "Amerikan Staffordshire" cinsi köpeklerle ilgili çalışma yaptı. Ekipler, 79’u sahipli, 53’ü de sokağa terk edilen olmak üzere toplam 132 köpeğe el koydu. 79 köpek sahibine de toplam 1 milyon 183 bin 578 lira idari para cezası uygulandı. Sokaktan toplanan 53 köpeğin de vatandaşlara zarar vermesinin önüne geçildiği belirtildi.

Ekiplerin ayrıca "5199 sayılı Kanun’a muhalefet", "hayvana kötü davranma, aç-susuz bırakma, bakımlarını ihmal etmek, trafik kazası sonrasında yaralanan hayvana yardım etmeden olay yerinden ayrılmak" gibi suçlarla ilgili olarak 30 kişi hakkında hem adli hem de idari işlem yaptığı öğrenildi. Bu kişilere de ayrıca 144 bin 845 lira da idari para cezası uygulandığı bildirildi. Başta şiddet mağduru ve kötü muameleye görenler olmak üzere trafik kazaları sonrasında ölüme terk edilenlerin de aralarında bulunduğu toplam 45 köpek ise veterinerlerde tedavileri yapıldıktan sonra hayvan barınakları aracılığıyla yeniden sahiplendirildi.

2022 yılı içerisinde ayrıca nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için avlanması, beslenmesi ve satışı yasak olan 70 saka kuşu da kurtarıldı. Kurtarılan kuşları doğal ortamında avlayıp, kafeslere koyarak hayvan pazarında satmak istedikleri tespit edilen 2 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapılırken, bu kişilere ayrıca 91 bin lira da idari para cezası uygulandığı açıklandı.

