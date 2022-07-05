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Adana'da 14 yıl önce işlenen cinayetin 3 sanığına 25'er yıl hapis cezası

05.07.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 14 yıl önce işlenen cinayetin 3 sanığına 25'er yıl hapis cezası

Adana'da bir kadının 14 yıl önce av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 3 sanık, "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.E, H.D. ve M.G. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı merkez Seyhan ilçesinde 39 yaşındaki Pakize A'nın 25 Mayıs 2008'de kaybolduktan 6 gün sonra Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda başından ve göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olarak bulunmasının ardından yakalanan ve delil yetersizliğinden serbest bırakılan şüpheli İ.E'nin verdiği ifadede tutarsızlık tespit edildiğini belirtti.

Savcı soruşturmanın genişletilmesi neticesinde, HTS kayıtlarının çözümü, teknik ve fiziki takiple elde edilen yeni bulguların ardından zanlı İ.E. ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen arkadaşları H.D. ve M.G'nin gözaltına alındığını, emniyetteki ifadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf eden sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde maktulü öldürüp yol kenarına attıkları dikkate alınarak, İ.E, H.D. ve M.G'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar da olay nedeniyle pişman olduklarını belirterek tahliye ve beraatlarini talep etti.

Mahkeme heyeti de "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapse çarptırdığı sanıklar İ.E, H.D. ve M.G'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

- Olay

Adana'da Pakize A'nın 25 Mayıs 2008'de kaybolduktan 6 gün sonra Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda başından ve göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul olayları çözmek için özel ekip oluşturmuştu. Özel ekip, teknik ve fiziki takiple elde ettiği yeni delillerin ardından İ.E. (52) ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen arkadaşları H.D. (43) ve M.G'yi (42) gözaltına almıştı. 13 Temmuz 2021'de adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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cinayet Ceza Adana

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