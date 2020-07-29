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Adana’da 1500 kişiye sıcak yemek

ADANA HABERLERİ  | 29.07.2020 17:19 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve GIZ’la yapılan iş birliğiyle, Adana’ya göçle gelenlere ve ihtiyaç sahibi kent sakinlerine 3 çeşit sıcak yemek dağıtmaya başladı.Adana Büyükşehir Belediyesi’nce ihtiyaç sahibi 1500 kişiye 90 gün süreyle yemek dağıtılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve GIZ’la yapılan iş birliğiyle, Adana’ya göçle gelenlere ve ihtiyaç sahibi kent sakinlerine 3 çeşit sıcak yemek dağıtmaya başladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce ihtiyaç sahibi 1500 kişiye 90 gün süreyle yemek dağıtılacak. Proje kapsamında çalıştırılmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi, 90 günlüğüne 28 geçici işçi istihdam etti. Projenin ismi “Aşevi”. Ayrıca sıcak yemek dağıtılan vatandaşa, ücretsiz halk ekmek de veriliyor.
Proje kapsamında Fevzipaşa Mahallesi’nde yemek dağıtılmaya başlandı. İlk dağıtım etkinliğine katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önümüzdeki süreçte sıcak yemek ulaştırılan ihtiyaç sahibi sayısının 2500’e çıkarılacağını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Korona virüs desteği kapsamında yaptığımız onlarca sosyal yardımın yanında Birleşmiş Milletler’le birlikte 1500 kişiye sıcak yemek projesini başlattık. Projemiz başladı ve kısa süre içinde sıcak yemek ulaştıracağımız kişi sayısını 2 bin 500’e çıkaracağız. Memleketimizde yatağına aç giren tek vatandaşımız olmasın istiyoruz. Halk Kart uygulaması da bunun içindi, sıcak yemek uygulamamız da bunun için. İşsizlik çok yüksek. Bu projemizle vatandaşımıza bir nebze yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah Büyükşehir olarak vatandaşımıza daha önemli büyük sosyal yardımlar yapacağız” dedi.

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