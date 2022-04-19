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Adana'da 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

19.04.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

Adana'da bir minibüste 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir minibüsle uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettiği aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurup aradı.

Araçta, 60 pakette 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü M.A. (26) ile yanındaki R.A. (26), İ.D. (30) ve A.G. (35) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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