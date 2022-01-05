Adana'da 2 bin 376 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 2 bin 376 litre sahte ve 162 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirledikleri adreslere yaptıkları baskınlarda sahte 2 bin 376 litre ve kaçak 162 şişe içki ile sahte içki yapımında kullanılan 330 litre etil alkol ve 5 litre aroma ele geçirdi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

