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Adana'da 2 işçinin öldüğü olaya ilişkin vinç operatörü tutuklandı

AA AA
23.09.2024 08:35
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan vinç operatörü tutuklandı.

Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepetin, halatın kopması sonucu zemine düşerek 2 işçinin ölümüne sebep olmasıyla ilgili gözaltına alınan vinç operatörü Murat D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, 21 Eylül'de kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düşmüş, bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen inşaat malzemelerinin altında kalmıştı.

Kazada 2 işçi de olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza vinç

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