YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 2 polisi tüfekle yaralayan zanlı ile babası tutuklandı

Adana'da 2 polisi tüfekle yaralayan zanlı ile babası tutuklandı

18.04.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralı polislerin tedavisi sürüyor

Adana'da iki polisi pompalı tüfekle yaralayan saldırgan ile babası tutuklandı, kardeşi serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Nisan'da silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle evlerine baskın düzenleyen polis ekibine balkondan pompalı tüfekle ateş ederek Komiser A.D. ve polis memuru H.A'yı yaralayan şüpheli Süleyman I. ile babası Ahmet I. ve kardeşi İbrahim I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen üç zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İbrahim I. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Süleyman I. ile babası Ahmet I. tutuklandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki gün önce tedaviye alınan polis memuru H.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Komiser A.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan Süleyman I'yı yakalamak için 16 Nisan'da zanlının Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlemişti. Süleyman I'nın bölgeye giden polis ekiplerine evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Komiser A.D. sırtından, polis memuru H.A. göğsünden yaralanmıştı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılmış, kaçan zanlı Süleyman I. saklandığı evde özel harekat ve terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalanmıştı. Şüpheli Süleyman I'nın babası Ahmet I. ile kardeşi İbrahim I. da polis ekiplerince gözaltına alınmış, adreste ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardındanKasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından
Isparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüIsparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Anahtar Kelimeler:
polis Adana

Adana Namaz Vakitleri 18 Nisan Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
05:54
Öğle
12:43
İkindi
16:24
Akşam
19:22
Yatsı
20:42

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Pazartesi

Su Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Sümer Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Uğur Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Serap Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Piknik kabus oldu! Küçük kız korku içinde hastaneye koştu

Piknik kabus oldu! Küçük kız korku içinde hastaneye koştu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Çivili çubukla defalarca vurdu! Öyle bir ceza verdiler ki...

Çivili çubukla defalarca vurdu! Öyle bir ceza verdiler ki...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.