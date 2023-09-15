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Adana’da 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

15.09.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisi minibüste yaptığı aramada 20 kilo 700 gram esrar ele geçirirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe alınan şüpheli bir minibüs, uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik detektör köpek ‘Oscar’ ile arama yapıldı. Oscar’ın, bagaj kapağına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada; minibüsün yan döşemelerinin altına gizlenmiş 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sürücü Felemez A. (33), emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf edip, uyuşturucuyu tanımadığı birinden satın aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Felemez A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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