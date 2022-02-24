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Adana'da 23 milyon 760 bin makaron ele geçirildi

24.02.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 23 milyon 760 bin makaron ele geçirildi

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık şüphelilerine yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 20 bini tütünle doldurulmuş 23 milyon 760 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

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