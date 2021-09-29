YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi

29.09.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir fabrikada 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili operasyonda gözaltına alınan fabrika sahibi İ.K. (38) ve depo sahibi S.S'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı İ.K. ifadesinde, gerekli izinler için Tarım ve Orman Bakanlığına başvurduklarını ve fabrikada test amaçlı üretim yaptıklarını iddia etti.

Yapılan incelemelerde fabrikada üretim yapılabilmesi için bakanlığa başvuruda bulunulduğu, henüz onay alınmadığı öğrenildi.

Fabrikanın bitişiğindeki deponun sahibi S.S. ise yaklaşık bir yıl önce iş yerini kiraladığını ve ele geçirilen makaronları da tanımadığı bir kişiden satın aldığını öne sürdü.

Öte yandan, ele geçirilen makaronların gümrüklenmiş piyasa değerinin 25 milyon lira olduğu belirtildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar İ.K. ve S.S. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir fabrikada 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildiği bildirilmişti.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca şu bilgilere yer verilmişti:

"Bu miktar, Adana emniyeti tarafından geçen ağustos ayında tek seferde en büyük yakalama olan 105 milyon 700 bin makaron sayısı ile 2020 yılında tüm Türkiye'de ele geçirilen 250 milyon makaron sayısını geçerek rekor kırdı."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
Kurallar değişti! Uymayana ceza kapıdaKurallar değişti! Uymayana ceza kapıda
Adana'da bir tırda 4 kilo 550 gram esrar ele geçirildiAdana'da bir tırda 4 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 29 Eylül Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:25
Öğle
12:34
İkindi
15:56
Akşam
18:33
Yatsı
19:47

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Çarşamba

Bilge Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Su Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.