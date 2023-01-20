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Adana'da 3 gasp şüphelisi tutuklandı

20.01.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bıçakla yaraladıkları gencin cep telefonu ve 12 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

Dağlıoğlu Mahallesi’nde tartıştığı iki kişi tarafından darbedilip bacağından bıçakla yaralanan Mustafa B. (27), motosikletiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Mustafa B, polise başvurup şikayetçi oldu.

Mustafa B, şikayetinde, sosyal medyadan tanıştığı Elvan U. (25) ile buluştuğu sırada yanlarına gelen ve Elvan U'ya rahatsızlık vermekle suçlayan iki kişinin kendisini darbedip bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonu ile 12 bin lirasını alıp kaçtığını öne sürdü.

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma sonucu zanlılar Elvan U. ile Baver K. (29) ve kardeşi Sedat K. (24) gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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