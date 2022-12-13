Adana'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla kente girişini engellemek için denetim yaptı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları iki araçta Suriye uyruklu 54 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiğini belirledi.

Bu kişilerin ülkeye girişini organize ettiği belirlenen 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Suriyeli 54 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

