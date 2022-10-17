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Adana'da 3 katlı evin terasında çıkan yangın söndürüldü

17.10.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 3 katlı evin terasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 katlı evin terasındaki odunlukta çıkan yangın söndürüldü.

Yamaçlı Mahallesi'nde 3 katlı evin terasındaki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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