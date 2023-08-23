YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 31 kilo 700 gram esrar ele geçirilen araçtaki 3 zanlı tutuklandı

Adana'da 31 kilo 700 gram esrar ele geçirilen araçtaki 3 zanlı tutuklandı

23.08.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hafif ticari araçta 31 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı takibe aldı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları araçta, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, valizlerde 31 kilo 700 gram esrar buldu.

Sürücü Hasan B. (43), yanında yolcu olarak bulunan oğlu Suat B. (19) ve Kadir T. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü canından olduArızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü canından oldu
Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladıArkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladı
Çerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzeltilmesi istendiÇerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzeltilmesi istendi
Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu Hafif ticari araç

Adana Namaz Vakitleri 23 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:28
Sabah
05:55
Öğle
12:47
İkindi
16:29
Akşam
19:28
Yatsı
20:49

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Çarşamba

Elif özmü eczanesi
Imamoglu
Altinoluk eczanesi
Ceyhan
Paşam eczanesi
Cukurova
Duygum eczanesi
Seyhan
Sarihamzali eczanesi
Seyhan
Dedeoğlu eczanesi
Cukurova
Erdinç eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.