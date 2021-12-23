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  4. Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

23.12.2021 04:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana'da 4. kattaki dairenin balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde dün bir apartmanın 4. kattaki balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Aleyna K, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

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