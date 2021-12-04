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Adana'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 3 zanlısı tutuklandı

04.12.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 3 zanlısı tutuklandı

Adana'da ayrılan çiftin aileleri arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 25 Kasım'da merkez Seyhan ilçesinde, bir süre önce ayrılan dini nikahlı Velat A. ve Bahar K. çiftinin aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan damat ve 3 yakınının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Silahlı kavganın, gelinin çeyizlerini almak için evine giden yakınları ile damadın yakınları arasında ayrılık konusunda birbirlerini suçlaması üzerine çıktığı öne sürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Velat A, yakınları Hikmet A. ve Mehmet B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Hakan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barbaros Mahallesi'nde 25 Kasım’da bir süre önce ayrılan dini nikahlı Velat A. ve Bahar K. çiftinin aileleri arasında kavga çıkmış, gelinin yakınları Ferhat K, Şeyhmus K, Ferhat A. ve Engin A. silahla vurularak yaralanmıştı. Polis ekipleri, Velat A. ile 3 yakınını gözaltına almıştı.

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