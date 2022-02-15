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Adana'da 46 sağlıkçı akademisyene cübbe giyme töreni düzenlendi

15.02.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 46 sağlıkçı akademisyene cübbe giyme töreni düzenlendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde terfi eden öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, 2015'te kurulan üniversitelerinin 2016'da eğitim faaliyetlerine başladığını söyledi.

Üniversitelerinin kısa sürede önemli aşama kaydettiğini dile getiren Erdöl, 2'si yurt dışında toplam 65 eğitim araştırma hastanesiyle hem eğitim hem de sağlık hizmeti sunduklarını anlattı.

Erdöl, üniversitelerle rekabet değil iş birliği amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz hem Sağlık Bakanlığı hem de yereldeki üniversitelerle iş birliği içerisindeyiz. 3 binin üzerinde öğretim üyemiz oldu, 22 bin civarında da öğrencimiz var. Bu öğretim üyelerimizden istediğimiz, bilimsel kalitesi çok yüksek akademik yayınlar, araştırmalar, buluşlar, patentler yapmaları. Bunun için gerekli altyapıyı sağlamak bizim görevimiz."

Vali Süleyman Elban da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kısa sürede dünya çapında özellikli bir üniversite haline geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından terfi eden 46 akademik personele protokol üyeleri tarafından cübbeleri giydirildi.

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