Adana'da 7 kilo 212 gram esrar ele geçirildi

Adana'nın 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 212 gram esrar ve 1161 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam, Ceyhan, Pozantı ve Feke ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 7 kilo 212 gram esrar, 1161 kök Hint keneviri, 420 gram Hint keneviri tohumu, 124 gram metamfetamin, 2 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve sulamada kullanılan damlama sistemi ele geçirildi.

Ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, ilçe jandarma komutanlıklarına götürüldü.



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