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Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı

19.10.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 90 kişinin adreslerine baskın düzenlendi.

Yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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