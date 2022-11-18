Adana'da AFAD'dan deprem tatbikatı

AFAD Birlik Müdürlüğü yerleşkesinde, meydana gelebilecek depreme müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla tatbikat organize edildi.

Deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek olaylara müdahaleler önceden planlanan senaryo dahilinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 150 personelin katıldığı tatbikatı, AFAD İl Müdürü Gültekin Genç ve Birlik Müdürü Mehmet Alboğa da takip etti.

Çeşitli senaryoların gerçekleştirileceği tatbikat, 21 Kasım'a kadar sürecek.

