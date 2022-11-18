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Adana'da AFAD'dan deprem tatbikatı

18.11.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen deprem tatbikatı başladı.

AFAD Birlik Müdürlüğü yerleşkesinde, meydana gelebilecek depreme müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla tatbikat organize edildi.

Deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek olaylara müdahaleler önceden planlanan senaryo dahilinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 150 personelin katıldığı tatbikatı, AFAD İl Müdürü Gültekin Genç ve Birlik Müdürü Mehmet Alboğa da takip etti.

Çeşitli senaryoların gerçekleştirileceği tatbikat, 21 Kasım'a kadar sürecek.

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