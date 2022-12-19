Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık P.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde, otomobilinde gece saatlerinde alüminyum folyo içine sarılı uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasını dikkate alınarak P.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen P.Ö, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı P.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

