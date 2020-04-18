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Adana'da araçla polisten kaçan sürücü yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 18.04.2020 21:07 | Son Güncelleme

Adana'da araçla polisten kaçan sürücü yakalandı

Adana'da polis ekiplerinin ''Dur'' ihtarına rağmen otomobille kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçan aracın kapısını tutarak engel olmak isteyen polis memuru yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, 01 AKG 82 plakalı otomobile "Dur'' ihtarında bulundu.

Kontrol noktasına yaklaşırken aracın hızını azaltan sürücü, polislerin yanına geldiğinde tekrar aracını hızlandırarak kaçtı. Bu sırada görevli bir polis memuru aracın kapısı tuttu. Kısa bir süre araçla sürüklenen polis memuru, kapıyı bırakınca savrularak yaralandı.

Olay yerine gelen Çukurova İlçe Emniyet Müdürü Tansel Orakoğlu, konu hakkında bilgi aldı, polis memuruyla görüştü.

Ayağından yaralanan polis, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Araç, Çukurova Asayiş Devriye ekipleri tarafından Güzelyalı Mahallesi ara sokaklarında kısa süreli kovalamaca sonucu ele geçirildi, otomobil sürücüsü Cüneyt Yankul gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaçan araç kovalamaca

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