YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da arkadaşını kazara öldürdüğünü öne süren sanığa 19 yıl 2 ay hapis

Adana'da arkadaşını kazara öldürdüğünü öne süren sanığa 19 yıl 2 ay hapis

AA AA
20.02.2024 10:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, arkadaşını tabancayla kazara vurarak öldürdüğünü öne süren tutuklu sanığa yargılandığı davada "olası kastla kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, olay günü maktul Fırat Bolkan ve F.P. ile iki arkadaşının yemek için buluştuklarını, daha sonra 4 kişinin otomobille sanığın Serinevler Mahallesi'ndeki evine gittiklerini, F.P'nin evinden ruhsatsız tabancasını alıp otomobile bindiği ve bir süre sonra araç seyir halindeyken tabancasını Bolkan'a doğrultup ateş ettiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı ayrıca sanığın Bolkan'ı Yüreğir Devlet Hastanesine bırakıp kaçtığını, yapılan tetkiklerde maktulün hastaneye ulaştırılmadan yaşamını yitirdiğini, sanığın olay sonrası ruhsatsız tabancasını Yavuzlar Mahallesi'ndeki sulama kanalına attığını ifade ederek, F.P'nin "olası kastla kasten öldürme" suçundan 25 yıla kadar ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar olmak üzere 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.P, maktul Fırat Bolkan ile arasında herhangi bir husumetinin olmadığını öne sürerek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "olası kastla kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAY

Yüreğir Devlet Hastanesine 7 Mart 2023'te tabancayla vurulmuş halde getirilen Fırat Bolkan'ın (21) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bolkan'ı hastaneye bırakıp kaçan ve polislerce 8 Mart 2023'te yakalandıktan sonra tutuklanan F.P. yeni aldığı tabancayı arkadaşına gösterdiği sırada silahın kazara ateş aldığını ve Bolkan'ın vurulduğunu öne sürmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralıKontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıOrdu’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Pendik'te tadilat yapılan süpermarkette yangın çıktıPendik'te tadilat yapılan süpermarkette yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
Adana hapis tabanca

Adana Namaz Vakitleri 20 Şubat Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:15
Öğle
12:57
İkindi
16:01
Akşam
18:30
Yatsı
19:44

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Salı

Taşpinar eczanesi
Pozanti
Mine eczanesi
Saricam
Nisa eczanesi
Cukurova
Deva eczanesi
Saimbeyli
Begoviç eczanesi
Seyhan
Aytekin eczanesi
Cukurova
Gökben eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.