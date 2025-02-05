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  4. Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşısında

Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşısında

AA AA
05.02.2025 11:00
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Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Atilla Cücü (65), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cücü, savunmasında, Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki sahilde 10 Mart 2024'te battaniyeye sarılı cesedi bulunan Murat Arlı (61) ile aralarında husumet olmadığını öne sürdü.

Otogardaki boş yazıhanede kaldıkları Arlı ile tartıştıklarını söyleyen Cücü, şöyle konuştu:

"Kendisini itince duvara çarpıp yere düştü. Motosikletin arkasına koyup hastaneye götürmek istedim ama 2 kez düştü. Nabzına baktım ölmüştü. Korktuğum için aklıma kimseyi aramak gelmedi. Murat'ın cesedini çöpün yanında bulduğum battaniyeye sarıp kanala attım. Arkadaşım beni çok severdi. Allah rahmet eylesin. Nasıl oldu anlayamadım."

Cücü, olaydan sonra Arlı'nın cep telefonunu Kars'ta yaşayan oğluna göndermesine ilişkin, "Murat Arlı'yı yaşıyormuş gibi göstermek için ankesörlü telefonla onun cep telefonuna arama yaptım. Çok pişmanım." ifadesini kullandı.

Arlı'nın müşteki oğulları ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana'nın Karataş ilçesindeki otogarda değnekçilik yapan Murat Arlı'nın 16 Aralık 2023'te kaybolması üzerine ailesi durumu polise bildirmişti.

Tabaklar Mahallesi'ndeki sahilde 10 Mart 2024'te battaniyeye sarılı cesedi bulunan Arlı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan arkadaşı Atilla Cücü hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana Karataş dava

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