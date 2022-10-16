YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da arkadaşını tabancayla kazara vurarak yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'da arkadaşını tabancayla kazara vurarak yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

16.10.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da arkadaşını tabancayla kazara vurarak yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşını tabancayla kazara vurarak yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Belediye Evleri Mahallesi'nde Mustafa İ'nin (34) arkadaşı Emirhan C'yi (20) tabancayla kazara vurarak yaraladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, yaralı Emirhan C. ilk ifadesinde, 12 Ekim'de arkadaşıyla ağaçlık alanda oturduğu sırada sırtında yanma hissettiğini, daha sonra vurulduğunu fark ettiğini, kimin silahla ateş ettiğini bilmediğini söyledi.

Olay sırasında Emirhan C'nin yanında bulunduğu belirlenerek gözaltına alınan Mustafa İ'nin ise sorgusunda tabancasıyla havaya ateş etmek isterken arkadaşını kazara vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı Mustafa İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Belediye Evleri Mahallesi'nde 12 Ekim'de Emirhan C'nin (20) arkadaşı Mustafa İ. (34) tarafından tabancayla kazara vurulduğu öne sürülmüştü. Sırtından yaralanan Emirhan C, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri şüpheli Mustafa İ'yi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME-Adana'da alüminyum fabrikasında yangınGÜNCELLEME-Adana'da alüminyum fabrikasında yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Adana arkadaş tabanca yaralı

Adana Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:21
Sabah
06:40
Öğle
12:29
İkindi
15:38
Akşam
18:09
Yatsı
19:23

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Pazar

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Karakaya Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Arzum Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.