Adana'da arkadaşını tabancayla kazara vurarak yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşını tabancayla kazara vurarak yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Belediye Evleri Mahallesi'nde Mustafa İ'nin (34) arkadaşı Emirhan C'yi (20) tabancayla kazara vurarak yaraladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, yaralı Emirhan C. ilk ifadesinde, 12 Ekim'de arkadaşıyla ağaçlık alanda oturduğu sırada sırtında yanma hissettiğini, daha sonra vurulduğunu fark ettiğini, kimin silahla ateş ettiğini bilmediğini söyledi.

Olay sırasında Emirhan C'nin yanında bulunduğu belirlenerek gözaltına alınan Mustafa İ'nin ise sorgusunda tabancasıyla havaya ateş etmek isterken arkadaşını kazara vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı Mustafa İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Belediye Evleri Mahallesi'nde 12 Ekim'de Emirhan C'nin (20) arkadaşı Mustafa İ. (34) tarafından tabancayla kazara vurulduğu öne sürülmüştü. Sırtından yaralanan Emirhan C, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri şüpheli Mustafa İ'yi gözaltına almıştı.

