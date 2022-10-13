Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen tesisat işçisi yaşamını yitirdi.

Tellidere Mahallesi'nde inşaat halindeki binada çalışan tesisat işçisi Fuat Güngörecek'in (36) asansör boşluğuna düştüğünü fark eden çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Güngörecek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi alarak olay yerine gelen işçinin yakınları gözyaşı döktü.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Güngörecek'in cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



