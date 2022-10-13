YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

13.10.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen tesisat işçisi yaşamını yitirdi.

Tellidere Mahallesi'nde inşaat halindeki binada çalışan tesisat işçisi Fuat Güngörecek'in (36) asansör boşluğuna düştüğünü fark eden çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Güngörecek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi alarak olay yerine gelen işçinin yakınları gözyaşı döktü.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Güngörecek'in cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldüAdana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Cem Vakfı yöneticisi Esma Ersin görevinden alındığını duyurduCem Vakfı yöneticisi Esma Ersin görevinden alındığını duyurdu
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiMKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
İşçi Adana İnşaat asansör düşme

Adana Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:37
Öğle
12:30
İkindi
15:41
Akşam
18:13
Yatsı
19:27

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Perşembe

Büyük Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Özler Eczanesi
Seyhan
Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.