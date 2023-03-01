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Adana'da ata kötü muamelede bulunan zanlı, 5 gün barınakta çalışma şartıyla salıverildi

01.03.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ata dizginle vurarak kötü muamelede bulunması kameraya yansıyan genç, 5 gün hayvan barınağında çalışma şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesinde yürümekte zorlanan ata dizginle vurarak yürümesi için zorladığı gerekçesiyle dün adliyeye sevk edilen Hasan S'nin (19) savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Hasan S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 5 gün hayvan barınağında çalışma şartıyla salıverildi.

Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde yürümekte zorlanan ata dizginle vuran kişinin sosyal medyada paylaşılan görüntülerini ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı. Ekipler, at arabasında yüklü kepek çuvalında yazılı isimden yola çıkarak üretici firmaya ulaşıp buradan alışveriş yaptıktan sonra at arabasıyla ayrılan kişinin Hasan S. olduğunu belirlemişti.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yakalanan zanlı Hasan S, "Hayvana acımasızca ve zalimle muamele etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmiş, arkadaşına ait olduğu öğrenilen at ise sahibine teslim edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Adana At hayvan barınağı

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