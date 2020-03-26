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Adana'da bahçeden 110 kiraz ağacının kesildiği iddia edildi

ADANA HABERLERİ  | 26.03.2020 15:49 | Son Güncelleme

Adana'da bahçeden 110 kiraz ağacının kesildiği iddia edildi

Adana'da bahçeden 110 kiraz ağacının kesildiği iddia edildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde, bahçesindeki 110 kiraz ağacının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildiğini ileri süren üretici şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Yağlıtaş Mahallesi'ndeki yaklaşık 24 dönümlük bahçesinde meyve üretimi yapan Abdullah Balcı (70), arazisindeki 110 kiraz ağacının kesildiğini fark etti.

Durumu jandarma ekiplerine bildiren Balcı, şüpheli veya şüphelilerden şikayetçi oldu.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçimini sağladığı ağaçların kesilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kimin yaptığını bilmiyoruz. Kim böyle bir vicdansızlığı yaptıysa kiraz ağaçlarımı testereyle kesmiş. Ben bu ağaçların bir tanesinden bile 8 kasa kiraz elde ediyordum. Şimdi her şeyim yok oldu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana kiraz bahçesi Pozantı

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