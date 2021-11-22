YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da Bangladeş mutfağı tanıtıldı

Adana'da Bangladeş mutfağı tanıtıldı

22.11.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Bangladeş mutfağı tanıtıldı

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin "Bangladeş Yemek Günleri" çerçevesinde Adana'da düzenlediği etkinlikte, ülkeye özgü yemekler tanıtıldı.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen etkinlikte Bangladeşli iki şef, ülke mutfağına özgü yemekleri sundu.

Toplantıya katılan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, yaptığı konuşmada, Bangladeş'in dünyanın en iyi çay üreticilerinden biri olduğunu söyledi.

Bangladeş mutfağını Türk insanına tanıtmak istediklerini belirten Mannan, "Bangladeş yemeklerinde kullanılan köriler yılların süzgecinden rafine olup gelmiş köriler ve gerçekten çok lezzetli. Bu faaliyeti iki ülke insanını birbirini daha iyi anlaması, kültürlerin daha iyi tanınması için düzenliyoruz. Pek çok alanda ikili ilişkilerimiz gayet iyi durumda." dedi.

"Bangladeş Yemek Günleri" Adana'dan sonra 25-26 Kasım'da Mersin'de devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
PARTNERHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyorHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü Anma Konseri verdiÇukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü Anma Konseri verdi
Anahtar Kelimeler:
Adana Bangladeş

Adana Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:17
Öğle
12:30
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:51

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazartesi

Ayhan Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Zehra Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Renin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.