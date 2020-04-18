YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 18.04.2020 03:53 | Son Güncelleme

Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir bankaya giren şüpheli, çatıdan kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Caddesi üzerinde bir bankanın alarmının çaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları aramalarda binanın yan tarafında bulunan camlı bölümün kaldırım taşıyla kırıldığını ve bankanın içerisinde şüphelinin bulunduğunu gördü.

Polis ekipleri bankanın etrafını uzun namlulu silahlarla çevirerek şüphelinin kaçmasını önledi.

Gözaltına alınarak polis aracına bindirilen Mehmet A. polis merkezine götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
Anahtar Kelimeler:
Adana Banka Soygun Yüreğir

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

TSO Başkanının acı günü

TSO Başkanının acı günü

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Çanakkale’de jandarma ekipleri maske dağıttı

Çanakkale’de jandarma ekipleri maske dağıttı

Tek katlı ev alev alev yandı

Tek katlı ev alev alev yandı

Maskeler emniyete teslim edildi

Maskeler emniyete teslim edildi

Adana Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:28
Sabah
05:53
Öğle
12:43
İkindi
16:24
Akşam
19:23
Yatsı
20:43

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Baraj Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Sıtkı Esen Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Aldırmaz Köse Çiftinin Nikahını Kıydı

Aldırmaz Köse Çiftinin Nikahını Kıydı

Arı Kovanı Hırsızı Yakalandı

Arı Kovanı Hırsızı Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.