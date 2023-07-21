YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da barajlarda kuraklık alarmı

Adana’da barajlarda kuraklık alarmı

21.07.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da hissedilen sıcaklık rekor seviyelere ulaşırken, kuraklık nedeniyle Kozan Barajında su seviyesi yüzde 33’e kadar düştü.

Adana Büyükşehir Belediyesi vatandaşları kuraklık nedeni ile suyun tasarruflu kullanılması için uyarılarda bulundu. Kozan barajında geçmiş yıllarda yüzde 50 üzeri seviyelerde olan baraj doluluk oranı sıcaklıklara bağlı olarak buharlaşmanın yoğun olmasıyla yüzde 33,3 seviyelerine kadar düştü. Kozan Barajı çevresinde oluşan adacıklar havadan dron ile görüntülenirken, sıcak havadan bunalan vatandaşlar baraj kenarında oluşan adacıklarda aileleri ile birlikte serinledi.
Bölgeye dinlenmeye gelen vatandaşlardan Emrah Ataş, “Kozan’da hava sıcaklığı 50 derecenin üzerinde. Özellikle narenciye ve bahçe sulamada kullan Kozan baraj suyu şuan yüzde 40’ın altına düşmüş durumda. El-Nino sıcakları ve Afrika sıcakları bölgede yoğun hissediliyor. İnşallah bu sıcaklar önümüzdeki günlerde azalır. İnşallah narenciye bahçelerinde damlama sistemi kurularak su israfının da önüne geçilir. Şuan bizlerde ailelerimizle gelip burada biraz serinliyor ve dinleniyoruz. Bulunduğumuz yerlerde eskiden sular vardı ama şimdi adacıklar var” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira olduToroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira oldu
"Bizim Meram’da Mahalle Şenlikleri" devam ediyor"Bizim Meram’da Mahalle Şenlikleri" devam ediyor
Söke Belediyesi’nin mücadelesi sonuç veriyorSöke Belediyesi’nin mücadelesi sonuç veriyor
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 21 Temmuz Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:28
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:02
Yatsı
21:34

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Cuma

Şahin eczanesi
Pozanti
Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Deva eczanesi
Saimbeyli
Demircioğlu eczanesi
Tufanbeyli
Sultan eczanesi
Seyhan
Aynil eczanesi
Cukurova
Gökpinar eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Boşanma davasından dakikalar önceydi! Karısına bir anda saldırdı

Boşanma davasından dakikalar önceydi! Karısına bir anda saldırdı

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.