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Adana'da başına tabanca kabzasıyla vurulan genç yaralandı

11.08.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da başına tabanca kabzasıyla vurulan genç yaralandı

Adana'da başına tabanca kabzasıyla vurulan genç yaralandı

Adana'da tartıştığı kişi tarafından başına tabanca kabzasıyla vurularak yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yürüyen Ali E, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Kemal Y. ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Y, yanındaki tabancanın kabzasıyla Ali E'nin kafasına vurdu.

Yaralanan Ali E, bir süre yürüdükten sonra Mavi Bulvar üzerindeki bir marketin önünde yere yığıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ali E, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, Kemal Y'yi bulmak için çalışma başlattı.

Adana'da başına tabanca kabzasıyla vurulan genç yaralandı

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Yaralama Adana Seyhan

Adana Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
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Sabah
05:47
Öğle
12:49
İkindi
16:34
Akşam
19:41
Yatsı
21:05

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cumartesi

Su Eczanesi
Seyhan
Pozitif Eczanesi
Seyhan
Doğan Cem Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Uğurlu Eczanesi
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