Adana'da başına tabanca kabzasıyla vurulan genç yaralandı

Adana'da tartıştığı kişi tarafından başına tabanca kabzasıyla vurularak yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yürüyen Ali E, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Kemal Y. ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Y, yanındaki tabancanın kabzasıyla Ali E'nin kafasına vurdu.

Yaralanan Ali E, bir süre yürüdükten sonra Mavi Bulvar üzerindeki bir marketin önünde yere yığıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ali E, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, Kemal Y'yi bulmak için çalışma başlattı.

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