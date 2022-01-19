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Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

19.01.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bebek arabasıyla ara sokaklarda dolaşan bir kişinin durumundan şüphelenince durdurmak istedi.

Ekiplerin ikazına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.

Bebek arabasında ve şüphelinin üzerinde arama yapan polis, çalıntı olduğu değerlendirilen su saati ve borusu buldu.

Yapılan araştırmada 3 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.

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