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Adana'da beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

11.12.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adana'da beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Mustafa S'nin kullandığı 20 AEA 368 plakalı motosiklet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda beton bariyere çarptı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Mehmet Akif A, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Mustafa S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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