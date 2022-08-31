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Adana'da bıçaklanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı

31.08.2022 04:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bıçaklanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı

Adana'da bıçaklanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı

Adana'da bıçakla ağır yaralanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Söz konusu adreste yerde yatan A.T'nin bıçaklandığını belirleyen ekipler, yaralının yanında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler buldu.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan A.T. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da bıçaklanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı

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