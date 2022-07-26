Adana'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Adana'da sırtından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde C.İ'nin, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında sırtından bıçaklanan C.İ. yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralandığı belirlenen C.İ, götürüldüğü özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz