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Adana'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı

26.07.2022 05:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Adana'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Adana'da sırtından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde C.İ'nin, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında sırtından bıçaklanan C.İ. yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralandığı belirlenen C.İ, götürüldüğü özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Fatih Eren Eczanesi
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