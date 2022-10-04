YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

04.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavgaya karışan 3 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü, gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İddiaya göre, Sakarya Mahallesi'nde Sinan Ali Y. (40), evleri gözetlediği gerekçesiyle Y.K'ye (13) tepki gösterdi.

Çocuğun evine gidip durumu ailesine anlatması üzerine baba Emrullah K. (37), arkadaşları Cemil B. (35), Musap E. (25) ve Murat S. ile Sinan Ali Y'nin evine gitti.

Burada çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Sinan Ali Y'nin kardeşi Emrah Y. (37) ile karşı gruptan Emrullah K. ve Murat S. bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Emrah Y, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan maktulün ağabeyi Sinan Ali Y, babası Ali Şahin Y. (64), Hüseyin H. (37) ve Kurtuluş D. (33) ile karşı gruptaki Emrullah K, Cemil B, Musap E. ve Murat S'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah K, Cemil B. ve Musap E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Soylu, Adana ve Samsun'da 303 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı:Bakan Soylu, Adana ve Samsun'da 303 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı:
GÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandıGÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandıİzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana kavga yaralı

Adana Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:29
Öğle
12:33
İkindi
15:51
Akşam
18:26
Yatsı
19:40

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Salı

Aladağ Eczanesi
Seyhan
Duran Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Didem Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Müge Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.