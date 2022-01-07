Adana’da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana’da uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde park ettiği aracından inen Yılmaz K, bu sırada saldırıya uğradı.

Sırtından bıçakla ağır yaralanan Yılmaz K, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü, buradan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede Yılmaz K’nin aracının da taşla zarar gördüğü, ayrıca araca silahla ateş edildiği belirlendi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

