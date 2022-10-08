Adana'da bir atın otomobilin arkasına iple bağlanarak koşturulması kamerada

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir atın otomobile iple bağlanarak koşturulması kameraya yansıdı.

Çatalan Caddesi'nde bir atın 06 EVA 74 plakalı otomobilin arkasına iple bağlı halde koşturulduğunu gören başka bir araçtaki yolcu olayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Tepki çeken görüntülerde atın hızla giden aracın arkasından koşmakta zorlandığı görülüyor.

Polis, görüntüye yansıyan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



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