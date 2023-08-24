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Adana'da bir evde çok sayıda silah ele geçirildi

24.08.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir ev ve park halindeki otomobilde ruhsatsız 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, pompalı tüfek, 3 çelik yelek, kar maskesi ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ikamete baskın yapan ekipler, ruhsatsız 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait 55 mermi, 16 kartuş ve 3 şarjör ele geçirdi.

Öte yandan, ikamet önünde park halinde bulunan bir otomobilde yapılan aramada, 3 çelik yelek ve bir kar maskesi bulundu.

Ekipler, ikametteki şüpheliler Erkan Y. (19), Bayram B. (19), Aslan G. (20), Murat G. (22), Ömer Ü. (24) ve Mehmet B'yi (26) gözaltına aldı.

Emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan 6 zanlı, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana silah çelik yelek kalaşnikof

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